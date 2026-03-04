İslam Memiş’in Altın Piyasası İçin 2026 Uyarısı

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler, uluslararası piyasalarda önemli dalgalanmalara neden oluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Memiş, petrol fiyatlarının 120 dolara kadar yükselebileceğini ifade ederek, altın piyasasında büyük dalgalanmaların kapıda olduğuna dikkat çekti.

2026 YILI MANİPÜLASYON YILI OLACAK

Memiş, piyasalardaki riskler hakkında şu değerlendirmede bulundu: “2026 yılı manipülasyon yılı. Büyük vurgun yapacaklar, büyük soygun yapacaklar. Bu finalde dijital paralara geçiş, beraberinde enflasyonu bilerek ve isteyerek patlatacaklar.” Memiş, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının, dünya ticaretinin aksamasının ve gıda enflasyonunun yeniden yükselmesinin söz konusu savaşta belirleyici faktörler olacağını vurguladı.