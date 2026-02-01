İslam Memişten Altın Fiyatları Uyarısı: Yeni Dalgalar Gelebilir

Gram altın yılın başında 6.195 TL seviyesinde işlem görüyordu. Kısa bir süre içinde 8.057 TL’ye kadar yükseliş kaydetti, ardından kâr satışlarıyla düşüş yaşadı. Ons altın ise 5.600 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın fiyatlarındaki bu ani artış ve sonrasında gelen düşüşler, yatırımcıların zihinlerinde soru işaretleri oluşturdu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, yaşanan satışların oldukça doğal olduğunu belirtirken, bu süreçte sağlıklı bir piyasa dinlenmesi yaşandığını ifade etti. “Bu yıl sert düşüşleri de sert yükselişleri de çok göreceğiz” diyen Memiş, katıldığı canlı yayında özellikle yaklaşan 10 günlük sürecin ardından yeni bir yukarı yönlü dalganın çıkabileceğine dikkat çekti.

ALTI FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

İslam Memiş’in altın fiyatları üzerine dikkat çekici yorumları şöyle: “Altın çift ayaklı bir enstrüman. Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta. Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hem de yukarı yönlü hareketleri devam ediyor. Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor. Yatırımcı neden kafası karışık? Sert düşüşler ve sert yükselişler olacağını belirten Memiş, “Bu yıl çok göreceğiz” ifadesini kullandı.

YATIRIMCILAR HAZIR OLMALI

Memiş, altın yatırımcılarının buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtirken, altının artık bilerek ve isteyerek bir yatırım aracından çok bir spekülasyon aracı haline getirilmeye çalışıldığını vurguladı. Bu nedenle yatırımcıların uzun vadeli planlar yapmasını önerdi. Memiş, “Bu yıl özellikle ons altın tarafında yeni bir yükseliş trendinin yaşanabileceğini düşünüyoruz. 5.880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa, 6.000 ve 6.200 dolar seviyelerine kadar yükseliş devam edebilir” dedi.

AMERİKA’NIN DOLAR POLİTİKASI

Amerika’nın zayıf bir dolar isteğini belirten Memiş, “Düşük bir faiz de istiyor” diyerek, son dönemde dünyada altının bir yatırım aracı olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Memiş, “Özellikle 2025 yılında altın yatırım aracı olarak dönüşüm geçirecek” ifadesini kullandı.

KÂR SATIŞLARI NORMALDİR

Memiş, ons altının 5,600 dolara gerilemesinin ve gram altının 8.050 TL’ye düşmesinin ardından kâr satışlarının beklenildiğini belirtti. “Bunları düşüş olarak nitelendirmiyoruz, kâr satışları” dedi. 2020 yılına 6.195 TL ile başlayan gram altının 8.057 TL’ye kadar çıktığını belirten Memiş, bu satışların normal olduğunu ifade etti. Jeopolitik gerilimlerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu, ancak bunun satışlarla alakalı temel etken olmadığını söyledi.

10 GÜN İÇİNDE YENİ BİR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Memiş, ons altının 5.800 dolar seviyesine gelmesi durumunda, 6.000 ve 6.200 dolara kadar yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. Altın yatırımcılarının, bu kâr satışlarının doğal olduğunu bilmeleri gerektiğini söyleyen Memiş, kısa süreli dinlenmelerin ardından tekrar yukarı yönlü hareketlerin beklendiğini vurguladı. “Bu sene altın, gümüş ve diğer metallerle yatırım yapanların psikolojik olarak güçlü olmaları gerekecek” dedi.