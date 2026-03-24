İşletmede Gaz Sızıntısı: İki İşçi Zehirlendi

İSTANBUL’DA GAZ SIZINTISI FAİZ ÇIKARDI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Yenigün Mahallesi 655. Sokak üzerinde yangın tüpü dolumu yapan bir iş yerinde, kullanılan bir gazdan kaynaklı sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen iş yerindeki 2 işçi zehirlenirken, mahalle sakinleri tarafından fark edilen duman nedeniyle çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi.

İLK MÜDAHALEDE ZEHİRLENME OLDU

Olay yerine ilk ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale etmeye çalışırken ortamdaki gazdan etkilendi. Kimyasal maddeden zehirlenen 6 sağlık çalışanı ile iş yeri içinde bulunan 2 işçi, takviye ekipler tarafından hastanelere sevk edildi.

KİMYASAL OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sızıntının türünün belirlenmesi ve çevrede güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla bölgeye AFAD, UMKE ve kimyasal olaylara müdahale eden itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, maske, oksijen tüpü ve koruyucu kıyafetlerle binaya girip incelemelerde bulunmaya başladı. Uzmanlar, dijital ölçüm cihazlarıyla hem bina içinde hem de sokak genelinde gaz düzeyini kontrol etti. Polis ekipleri, sızıntının yayılma ihtimaline karşı sokağı güvenlik çemberine alırken olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI BİLGİ VERDİ

Olayı gören Hasan Hüseyin isimli bir vatandaş, “Zehirlenme olayı yaşanmış. Yangın söndürme tüpü işiyle uğraşıyorlar. Tüplere basınç yapmak için kullanılan bir tür gaz var. Zannedersem gaz kaçağından bir zehirlenme olduğu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı” şeklinde bilgi verdi.