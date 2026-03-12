İsmail Çetin’in Alevîlik ve Bektaşîlik Üzerine Çığır Açan Eseri

İsmail Çetin, Alevîlik ve Bektaşîlik konularında dolaşıma sokulan yanıltıcı bilgilerin, ideolojik yönlendirmelerin ve bilgi kirliliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini savunarak, bu maksatla yazdığı eserini değerlendirdi. Kitapta Alevîlik, bir kimlik veya mezhep olarak değil, insanı Allah’a ulaştıran bir hak yol olarak tanımlanırken; Bektaşîlik ise Ehl-i Beyt merkezli İslâm anlayışının Anadolu’da medeniyet, devlet aklı ve toplumsal ahlâk hâline gelmiş bir irfan tecrübesi olarak sunuluyor. Çetin, konunun kimlik tartışmalarından çok hakikat, ahlâk ve adalet meselesi olduğunu ifade ediyor. Eserde; Gadir-i Hum, Kerbelâ, Salâvat–Velâyet ilişkisi ve Ehl-i Beyt kavramı, ilmî ve tarihî kaynaklar ışığında ele alınıyor. İslâm dünyasında yaşanan fikrî ve ahlâkî krizin mezhep ayrılıklarından değil, Ehl-i Beyt merkezinden uzaklaşılmasından kaynaklandığı tezi öne çıkıyor.

HİTAPLAR VE TARTIŞMALAR

Eserde “Hak İslâm Ehl-i Beyt’tir”, “Mumsöndü İbadettir”, “Andımız Bektaşî ahlâkıdır” gibi tartışmalı başlıklar, tarihsel gerçeklik ve güvenilir kaynaklar temelinde inceleniyor. Ayrıca, tarihin en ağır toplumsal yaptırımlarından biri olan Düşkünlük Kurumu’nun arka planı ve ahlâkî anlam dünyası da detaylı bir şekilde araştırılıyor. Vaka-i Hayriye, Yeniçeri ve Bektaşî Ocakları’nın Osmanlı’daki askerî, siyasî ve toplumsal rolleri de makalede yer alıyor.

EHLI BEYT VE MÜSLÜMANLIĞIN TEMELİ

Türk devletlerinin temeli, sadece askeri güç değil, aynı zamanda güçlü bir manevi anlayış olarak belirleniyor. Bu anlayışta, İslam’ın adalet, merhamet ve birlik ilkelerini temsil eden Ehl-i Beyt’in önemli bir yeri bulunuyor. Ehli Beyt anlayışının önemine dikkat çekilerek, Türk devletlerinin güçlüyken adalet ve manevi değerleri öne çıkardığı; zayıfladıklarında ise bu değerlere uzaklaştığı vurgulanıyor.

KURUCU AHLAK ANLAYIŞI

Yörük Alevilerinin tarihi rolü, Abdallık kurumu, Ahilik-Bektaşîlik ilişkisi ve Ehl-i Beyt’in bir soy değil, sorumluluk ve ahlâk anlayışı olduğu düşüncesi açık bir şekilde ön plana konuluyor. Eserde sunulan “Dinci ile Kemalist zıt değildir; aynı kapıya çıkar” tezi çerçevesinde, “Kurtuluş kapısı Atatürkçülük ve Dindarlıktır” ifadesi geliştirilerek, birlikte var olunduğunda adaletin ve huzurun sağlanacağının altı çiziliyor.

AKIL TEMELLİ CEVAPLAR

Eser, Alevîler, Bektaşîler ve Tahtacılara yönelik yıllardır süregelen iftira ve çarpıtmalar üzerine, polemik yapmadan, belge ve akıl temelinde net cevaplar sunuyor. “Alevîlik Yol, Bektaşîlik Medeniyettir” ifadesi; Hacı Bektaş-ı Velî’nin irfan geleneği, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet ahlak anlayışı ve Prof. Dr. Haydar Baş’ın çağdaş düşüncesini Ehl-i Beyt merkezli bir perspektifle birleştiriyor.

ORMANLARDA VE GÜNDEME DAİR ARAYIŞ

İsmail Çetin, bu çalışmada Hacı Bektaş-ı Velî, Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Baş’ın düşünce mirasını, adalet, ahlâk ve medeniyet ortak paydasında değerlendiriyor. Eser, birliği, beraberliği ve kardeşliği esas alarak kaleme alınmış ve ayrıştırmadan, kucaklamayı ilke edinmiş bir anlayış ortaya koyuyor. Kitabın okuyucularının, birbirlerine bakış açılarını değiştireceğine inandığını belirtiyor; çünkü insanların çoğu zaman yanlış bildiklerini doğru zannedebildiğini vurguluyor.

İLETİŞİM VE EDİNME YOLLARI

Bu eser, bilgi kirliliğini ayıklamaya, ortak değerleri hatırlatmaya yönelik bir davetiye sunuyor. Çetin, amacı bir tarafı diğerine üstün kılmak değil, ortak inancı ve vicdanı pekiştirmek olarak belirtiyor. Şu an için 86 milyon insanı bir araya getiren bu eserin, ayrıştıran değil birleştiren bir yol haritası sunduğun altı çiziliyor. Kitap, Siyah Beyaz Yayınevi’nden çıkmış olup, birçok kitapçıdan veya yayınevinin kendi sitesinden temin edilebiliyor.