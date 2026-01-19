Ismail Jakobs: Maçtan Sonra Çok Şey Ortaya Çıkacak

Ev sahibi olan Fas ile Senegal arasında oynanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finali hala tartışmaların odağında. Turnuvayı kazanan Senegal’dan Galatasaraylı futbolcu İsmail Jakobs, maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgi odağı oldu. Mücadelenin 90+5. dakikasında, Senegalli Malick Diouf’un Faslı futbolcu Brahim Diaz’a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle Fas penaltı kazandı. Penaltı kararına itiraz eden Senegalli oyuncular bir süre sahayı terk etse de takım kaptanı Sadio Mane’nin önderliğinde geri döndüler.

PENALTILAR VE GOLLER

Brahim Diaz’ın 90+24’te kullandığı “Panenka” penaltısı, Edouard Mendy tarafından kurtarıldı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara geçilen mücadelenin 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca, Senegal 35. Afrika Uluslar Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Final karşılaşmasında yaşanan olayların yalnızca sahadan çekilmeyle sınırlı olmadığı görülürken, maç öncesindeki bir olayla ilgili İsmail Jakobs’tan çarpıcı ifadeler geldi.

RAHATSIZLANAN FUTBOLCULAR

Senegal’den 3 futbolcunun, ev sahibi Fas ile oynanan final sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması büyük bir şüphe oluşturdu. Pape Matarr Sarr, Krepin Diatta ve Ousseynou Niang hastaneye götürüldü. Sarr gözlem altında tutulurken, Diatta ve Niang ise taburcu oldu. Karşılaşmanın ardından, takım arkadaşlarının sağlık durumuna dikkat çeken Galatasaraylı İsmail Jakobs, “Maçtan önce çok şey oldu. Sanırım maçtan sonra da çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu durum değildi ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr’ın başına devre arasında çok şey geldi” açıklamasında bulundu.