İsmail Küçükkaya, Halk TV’den ayrıldı

KÜÇÜKKAYA HALK TV İLE YOLLARINI AYIRDI

Sabah kuşağının tanınmış simalarından İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki “Yeni Bir Sabah” programına yaz tatilinin ardından geri dönmüyor. Küçükkaya, T24’e yaptığı açıklamada, Halk TV ile yollarını ayırdığını netleştirdi. “Toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu,” diyen Küçükkaya, kanalın yöneticilerine teşekkür etti.

Yeni yayın döneminde başka bir kanalda program yapacağı konuşulan Küçükkaya, henüz herhangi bir medya kuruluşuyla anlaşmadığını kaydetti. “Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım,” ifadelerini kullanan gazeteci, görüşme hâlinde olduğu kanallara dair ayrıntı vermedi. Kulislerde en güçlü ihtimal olarak TV100 öne çıkıyor.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Küçükkaya’nın TV100 ile anlaştığını öne sürdü. Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve “Yeni Bir Sabah” programıyla sabah kuşağında izleyicilerle buluşmuştu.