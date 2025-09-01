İsmail Küçükkaya, Halk TV’den Gitti

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV İLE YOLLARINI AYIRDI

Sabah kuşağının bilinen isimlerinden İsmail Küçükkaya, yaz tatilinin ardından Halk TV’deki “Yeni Bir Sabah” programına geri dönmedi. Küçükkaya, T24’e yaptığı açıklamayla Halk TV ile yollarını ayırdığını doğruladı. “Toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu,” diyen Küçükkaya, kanal yöneticilerine teşekkür etti.

YENİ PROJE HAZIRLIĞINDAYIM

Kücükaya’nın yeni yayın döneminde başka bir kanalda program yapacağı konuşuluyor ancak henüz herhangi bir medya kuruluşuyla anlaşmadığını ifade etti. “Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım,” diyen gazeteci, görüşme hâlinde olduğu kanallara dair detay vermedi. Kulislerde en güçlü ihtiyaç olarak TV100 öne çıkıyor.

GEÇMİŞTEKİ TRANSFERLERİ

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabında Küçükkaya’nın TV100 ile anlaştığını iddia etti. Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve “Yeni Bir Sabah” programıyla izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.