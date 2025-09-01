İsmail Küçükkaya, Halk TV’den Gitti

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV İLE YOLLARINI AYIRDI

Sabah kuşağının tanınan isimlerinden İsmail Küçükkaya, Halk TV’de yayımlanan “Yeni Bir Sabah” programına yaz tatilinin ardından geri dönmedi. Küçükkaya, T24’e yaptığı açıklamada, Halk TV ile yollarını ayırdığını doğruladı. “Toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu.” diyen Küçükkaya, kanal yöneticilerine teşekkür etti.

YENİ YAYIN DÖNEMİ İÇİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Yeni yayın döneminde farklı bir kanalda program yapacağı konuşulan Küçükkaya, henüz herhangi bir medya kuruluşuyla anlaşmadığını belirtti. “Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım.” ifadelerini kullanan gazeteci, görüşme hâlinde olduğu kanallara dair bilgi vermedi. Ancak kulislerde en güçlü ihtimalin TV100 olarak öne çıktığı dile getiriliyor.

TV100 İLE ANLAŞTI MI?

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küçükkaya’nın TV100 ile anlaştığını öne sürdü. Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve “Yeni Bir Sabah” programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.