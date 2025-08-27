İsmail Yüksek Fenerbahçe’den Ayrıldı

İSMAİL YÜKSEK’TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İsmail Yüksek cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de arzuladığı yeterli süreyi bulamayan milli futbolcu, ayrılmayı düşünüyordu. Avrupa kulüplerinden de ilgi gören İsmail Yüksek, kariyeri ile ilgili nihai kararını verdi.

SHAKHTAR’DAN İLGİ VE GELECEK PLANLARI

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar, İsmail Yüksek ile yakından ilgileniyor. Ukrayna ekibinin ilgisi sürerken, Yüksek de hangi takımla yoluna devam edeceğine dair son kararını verdi. Bu durum, İsmail Yüksek’in ilerleyen dönemde formasını giyeceği takımın netleşmesini sağladı.

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GÜNDEMİ

Fenerbahçe, Edson Alvarez’i transfer etmeye hazırlanırken Sofian Amrabat ile yollarını ayıracak. Diğer yandan, Jose Mourinho’nun Amrabat’ın yerine İsmail Yüksek’i tercih ettiğine dair ifadeler bulunuyor. Bu nedenle, Yüksek’in takımdan ayrılmasına sıcak bakılmadığı kaydediliyor.