İsmail Yüksek’in Sakatlık Durumu Açıklandı

Fenerbahçe, Süper Lig’de dün Göztepe ile oynadığı mücadelede 1-1 berabere kalarak şampiyonluk iddiasında önemli bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertli takımın yetenekli futbolcusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın ilk 11’inde sahaya çıkmasına rağmen sakatlık yaşadı. 38. dakikada oyundan çıkarak Fred’e yerini bırakan İsmail Yüksek’in sağlık durumu hakkında bilgiler geldi.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Yapılan açıklamalara göre, milli futbolcunun sağlık durumuyla alakalı endişe verici bir bulguya rastlanmadı. Uzun süreli bir sakatlanma riski taşımadığı ifade edilen İsmail Yüksek, bu sezon tüm turnuvalarda 28 maça çıkma başarısı gösterdi. Toplamda 1884 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 gol ve 1 asistle de takıma katkı sağladı.