İsrail Saldırılarını Sürekli Hale Getiriyor: Ateşkes Yok

İsrail ordusu, 10 Ekim itibarıyla hayata geçen ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını durdurmuyor.

MEZARLIK HEDEF ALINDI

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail askerleri, Gazze’nin Tuffah Mahallesi’nde bulunan toplu bir mezarlıkta, İsrail’e ait olduğu belirtilen Rani Goili’nin naaşını bulmak için arama faaliyetleri yürütüyor. Öncesinde bu bölgenin hem havadan hem de karadan yoğun bombardımanlara maruz kaldığı kaydedildi.

KUZEY GAZZE’DE TOPCU SALDIRILARI

Gazze’nin kuzey kısmında, Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail topçularının çeşitli noktaları bombardımana tuttukları bildirildi. Bu saldırılar sırasında İsrail helikopterlerinin de bölgede rastgele ateş açtığı ifade edildi.

ORTA BÖLGEDE HAVA SALDIRILARI

Gazze Şeridi’nin orta bölümünde, Ebu el-Acin civarına yönelik İsrail savaş uçakları tarafından çok sayıda hava bombardımanı gerçekleştirildiği belirtildi. Hava saldırılarının sürdüğü sırada topçu ateşlerinin de devam ettiği kaydedildi.

KASSAM TUGAYLARI’NDAN DUYURU

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze’deki son İsrailli esirin cesedinin yerini belirten tüm bilgilerin arabulucularla paylaşıldığını duyurdu. Açıklamada, İsrail ordusunun bu doğrultuda belirlenen noktada arama yaptığı ifade edildi.

İSRAİL’DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan bilgilendirmede ise, ordunun, Kassam Tugayları tarafından arabuluculara iletilen bilgiler doğrultusunda Gazze’nin kuzeyindeki mezarlıkta son esirin kalıntılarına ulaşmak için “geniş çaplı bir operasyon” gerçekleştirdiği belirtildi.

ATEŞKES AŞAMASINDA ESİR TESLİMLERİ

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başlangıcından bu yana, Filistinli gruplar tarafından 20 İsrailli esirin sağ olarak, 27’sinin ise cenazesinin teslim edildiği bildiriliyor.