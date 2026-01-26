Melek Mosso Kıbrıs’ta Sahnede Fenalaştı

Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden Melek Mosso, en son Kıbrıs’ta sahne aldı ve bu esnada sevenlerini korkuttu. Röportaj sonrası sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendiren Mosso, aniden fenalaşıp sağlık problemi yaşadı. Tansiyonu düşen sanatçıya hemen müdahale edildi ancak o, tedavi ve ilk yardımın ardından sahne performansına devam etti.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bir video paylaşarak bilgi veren Melek Mosso, “Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk… Gayet sağlıklıyım.” şeklinde açıklamada bulundu.