Melek Mosso Kıbrıs’ta Sahnede Fenalaştı

Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden Melek Mosso, en son Kıbrıs’ta sahne aldı ve bu esnada sevenlerini korkuttu. Röportaj sonrası sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendiren Mosso, aniden fenalaşıp sağlık problemi yaşadı. Tansiyonu düşen sanatçıya hemen müdahale edildi ancak o, tedavi ve ilk yardımın ardından sahne performansına devam etti.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bir video paylaşarak bilgi veren Melek Mosso, “Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk… Gayet sağlıklıyım.” şeklinde açıklamada bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

UCLA Araştırmacıları Yeni Metal İletkenlikte Devrim Yaratıyor

UCLA mühendisleri, bakırdan üç kat daha iyi ısı iletimi kapasitesine sahip yeni bir metalik bileşik olan teta fazlı tantal nitrürü keşfetti. Bu buluş, elektronikte devrim niteliğinde.
Gündem

Galatasaray Ve Fenerbahçe Oulai İçin Yarışta

Galatasaray'ın 40 milyon eurodan az bir teklif yaptığı Oulai, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi teklifler aldı. İş gelişmeleri dikkatle takip ediliyor.
Gündem

Beşiktaş Eyüpspor Maçında 2 Puan Kaybetti

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamadı.
Gündem

Belçika’da SNCB Çalışanları Greve Gitti

Belçika'da SNCB personelinin başlattığı 5 günlük grev, pek çok tren seferinin iptaline neden oldu. Grev, ülke genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Gündem

Michael Schumacher Yıllar Sonra Yatak Olmadan Dışarı Çıkıyor

12 yıl önce yaşadığı kaza nedeniyle felç kalan Michael Schumacher, gerçekleştirdiği tedavilere olumlu tepki vermeye başladı.

