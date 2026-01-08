İspanya Başbakanı Sanchez Gazze’de Barış Gücü İhtimalini Açıkladı

Gazze’deki hassas ateşkesin ikinci aşamasına geçiş ve kalıcı bir barış sağlanması amacıyla uluslararası çabalar sürüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Madrid’de gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında, Gazze barışına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA İÇİN FİKRİM YERİNİ GÖREBİLİR

Sanchez, Ukrayna’da muhtemel bir ateşkes durumunda bu ülkede görev alacak barış gücü misyonuna İspanyol askeri personelinin katılmasının gerektiğini belirtti. Ayrıca, benzer bir misyonun Gazze’de de oluşturulabileceğini ifade etti.

FİLİSTİN’E ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ukrayna için planlanan olası barış misyonunun Gazze için de geçerli olabileceğini dile getiren Sanchez, “Ukrayna’daki barış müzakerelerinde bir ilerleme sağlanırsa Filistin’e de barış gücü birlikleri konuşlandırılması için öneride bulunacağım,” şeklinde konuştu.

İKİ DEVLETİN VARLIĞI ZORUNLUDUR

Sanchez, bu barış gücünün görevlerinin İsrail ve Filistin’in yan yana varlık göstermesi ile sonuçlanması gerektiğinin altını çizdi.

UKRAYNA BARİŞ GÜCÜNE KATILMA ÇABALARI

6 Ocak’ta yaptığı açıklamalarda, İspanyol askeri personelinin Ukrayna’daki olası barış gücü misyonuna katılımını savunmak amacıyla önümüzdeki hafta parlamento gruplarıyla müzakerelere başlayacağını duyurdu.