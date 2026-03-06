İspanya Başbakanı Sanchez’ten Lübnan’a Destek Çağrısı

ispanya-basbakani-sanchez-ten-lubnan-a-destek-cagrisi

İspanya Başbakanı Sanchez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyrut ve ülkenin diğer bölgelerindeki “ciddi durumu” ele aldığını açıkladı. Sanchez, “Lübnan halkı, tam desteğimize ve yerinden edilmiş binlerce insan için insani yardımımıza güvenebilir. Gerginliğin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

SALDIRILARDAN SONRAKİ DURUM

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi’nden alınan son bilgilere göre, İsrail’in 2 Mart sabahından itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 102’ye ulaştı, 638 kişi ise yaralandı. Bu saldırılar sonucunda Lübnan’daki yaklaşık 84 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

