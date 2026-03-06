İspanya Başbakanı Sanchez’ten Savaş ve Uluslararası Hukuk Vurgusu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Huelva kentinde düzenlenen 36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve’de önemli açıklamalarda bulundu. Gazze’deki soykırıma ve İran’a yönelik saldırılara karşı sergilediği tutumla takdir toplayan Sanchez, Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili derin endişe taşıdığını ifade etti.

“BU GERÇEK BİR TEHDİT”

Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, “Bu gerçek bir tehdit. Dünyanın barışı için tehdit olması tek başına yeterli olsa bile, yalnızca bununla kalmıyor; ailelerin refahı ve huzuru, başta aile içi ekonomi olmak üzere tüm ülke ekonomisi için de bir tehdit” şeklinde konuştu.

“ABD BAŞKANLIĞI’NA SAYGIM VAR”

Sanchez, savaşı “çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı” olarak nitelendirerek, “ABD halkına hayranlığım, ABD başkanlığına da saygım var. Bizim pozisyonumuz çok açık; uluslararası yasallığı savunuyoruz. Müttefik ülkeler arasında biri hata yapmışsa diğerinin bunu göstermesi iyidir. Savaş da büyük bir hatadır ve sonuçları olacaktır” dedi. Küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Sanchez, “Neden Ukrayna’dayız? Çünkü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bir ülkenin toprağı işgal edilmiştir. Neden Filistin’in yanındayız? Neden Gazze’deki soykırıma karşıyız? Çünkü uluslararası hukuk ve insan hakları ihlal edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“İSPANYA ULUSLARARASI HUKUKUN YANINDA”

Sanchez, “İspanya uluslararası hukukun yanında. Bugün birçok basın organında yayımlanan anketlerde görüldüğü gibi (Her 3 İspanyol’dan 2’si savaşa karşı çıkıyor), İspanya hükümeti, büyük bir çoğunluğun da yanında” diye ekledi. Başbakan, bu tutumlarının yanında, “İran savaşına hayır dediğimiz gibi aynı kararlılıkla, bu çatışmanın mağduru olan bir Avrupa Birliği ülkesine yardım eli uzatmakta ve dayanışma göstermekte kararlıyız” dedi. Doğu Akdeniz’e gönderecekleri “Cristobal Colon” fırkateyninin koruma, kurtarma, savunma ve kolektif güvenlik amacıyla görev alacağını belirtti.

“BU SAVAŞ SADECE ACI GETİRECEKTİR”

Sanchez, uluslararası hukuka uyulmanın önemine vurgu yaparak, “Burada mesele İran rejiminden yana olup olmamak değil; temel konu uluslararası hukuka bağlı olmaktır. Biz her zaman İran rejimine karşı olduk. Bu savaş yalnızca acı, ızdırap ve ekonomik sıkıntı getirecektir” dedi.

“MÜTTEFKİK VE DOST ÜLKE TÜRKİYE’NİN DE YANINDAYIZ”

Portekiz Başbakanı Montenegro ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya’ya yönelik, ikili ticareti kesme tehdidine yanıt verirken “Tehditler çözüm yolu değildir. İran rejiminin ciddi insan hakları ihlalleri ve nükleer silahlanma politikalarına rağmen, bölgede saldırganlığın azaltılmasını savunuyoruz. Portekiz hükümeti, çatışmaları çözmenin yolu olarak diplomasi ve müzakereyi savunuyor” şeklinde konuştu. Montenegro, ayrıca Türkiye’nin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, müttefik ve dost ülke olarak yanlarında olduklarını ifade etti. Zirve kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele, sivil koruma, acil müdahaleler, sağlıklı beslenmeyi teşvik etme, rekabet gücü, tüketici hakları, işçi hakları ve sosyal politikalar konularında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.