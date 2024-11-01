İspanya’da Sel Felaketi: Can Kaybı 158 Oldu

SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

İspanya’da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 158’e çıktı. Ülkeyi etkisi altına alan bu doğal afet sonucu can kaybı 100’ü aştı. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 158 olduğuna yer verildi. Bu süreçte kayıpların 155’inin Valencia bölgesinde, 2’sinin Castilla-La Mancha’da ve 1’inin ise Malaga’da gerçekleştiği bildirildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sel felaketinin vurduğu alanlarda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri sürüyor. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Bu süreçte, yetkililer can kayıplarının sayısını güncel tutarak halkı bilgilendirmeye gayret ediyor.