İspanya’da Yağışlar Sonrası Banliyö Treni Raydan Çıktı

İSPANYA’DA BİR BANLİYÖ TRENİ RAYDAN ÇIKTI

İspanya’nın Barselona şehrine yakın Gelida’da Salı günü bir banliyö treni raydan çıkarak feci bir kaza meydana geldi. Kazada makinist hayatını kaybederken, 37 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Katalonya bölgesinde R4 hattında seyreden bir trenin üzerine yoğun yağışların ardından bir istinat duvarının yıkılması neticesinde gerçekleşti. Bu trajik kaza, İspanya’nın güneyindeki Cordoba eyaletinde 41 kişinin hayatını kaybettiği başka bir tren kazasından sadece iki gün sonra gerçekleşmesiyle dikkat çekti.

YAĞIŞLAR ALTYAPIYI MAHVETTİ

Yerel saatle 22:00 sularında gerçekleşen kaza, Gelida ve Sant Sadurní d’Anoia belediyeleri arasında, günlük binlerce yolcunun kullandığı bir güzergah üzerinde ortaya çıktı. Yoğun yağışlar sonrasında yaşanan altyapı çökmesi, ülkedeki demiryolu ulaşımında ardı ardına felaketlere yol açtı. Kazanın hemen ardından, yetkililer bölgedeki tüm tren seferlerini durdurarak kapsamlı bir inceleme sürecini başlattı. Olay yerine 20 ambulans ve 38 itfaiye ekibi hızla sevk edilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan treni ve devrilen duvarı sabitlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. İçeride mahsur kalan bir yolcu, ekiplerin özverili müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinden televizyon bağlantısı kuran itfaiye müfettişi Claudi Gallardo, “Şu an itibarıyla dört yolcunun durumunun ağır. Bununla birlikte tüm yolcular trenden tamamen tahliye edildi,” açıklamasını yaptı. Ne yazık ki, ilk müdahale ekipleri tarafından tedavi altına alınan tren makinistinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Nuria Parlón ile Bölge Bakanı Silvia Paneque, kazanın ardından gelişmeleri yerinde takip etmek amacıyla kaza bölgesine intikal etti. Bakanlar, olayın ardından yaşanan durumu gözlemleyerek, gerekli adımların atılması için ilgili yetkililerle birlikte çalışmalara devam ediyor.