İspanya’da Yeni Tren Kazaları: 1 Makinist Hayatını Kaybetti

İSPANYA’DA YENİ TRENDEN KAZA

İspanya, iki hızlı trenin çarpışmasıyla yaşanan büyük kazanın etkilerini atlatmaya çalışırken, ülke yeni bir tren kazasının üzüntüsünü yaşıyor. Yerel otoriteler, Barselona’nın Gelida kasabası yakınlarında R4 banliyö hattında sefer yapan bir trenin, aşırı yağışlar nedeniyle hat kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu raydan çıktığını bildirdi. Olayın ardından kazanın meydana geldiği alana birçok ambulans yönlendirilirken, makinistin kaza sırasında hayatını kaybettiği doğrulandı. Ayrıca, en az 37 yolcunun yaralandığı bilgisi aktarıldı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Gelida Belediye Başkanı Lluis Valls, yaralılardan dördünün durumunun kritik, altı yolcunun ise ciddi yaralı olduğunu belirtti. Diğer yolcuların ise hafif yaralarla kazayı atlattığını ifade etti. Kazanın, yerleşim bölgesinden biraz uzakta yaşanmasının daha büyük bir felaketi önlediğini vurgulayan Valls, “Yaşanan trajediye rağmen, kaza Barselona’ya daha yakın bir noktada olsaydı sonuçlar çok daha ağır olabilirdi” açıklamasında bulundu.

İKİNCİ TRENDEN RAYDAN ÇIKMA OLAYI

Demiryolu işletmecisi Adif, Girona bölgesini etkileyen fırtına nedeniyle Blanes ve Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden bir diğer trenin de raydan çıktığını açıkladı. Kaya parçalarının trenin aks kaybetmesine neden olduğu bildirildi. Olay anında trende bulunan 10 yolcunun yaralanmadan kurtulduğu ve bölgedeki seferlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

ÖNCEKİ KAZADA CAN KAYBI YAŞANMIŞTI

İspanya, en son iki hızlı trenin çarpışması sonucu yaşanan kazayla derin bir üzüntü yaşamıştı. Bu kaza, en az 42 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olurken, ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edilmişti.