İspanya’da Yeni Tren Kazaları Ülkeyi Sarsıyor

İspanya’da TREN KAZASI YAŞANDI

İspanya, iki hızlı trenin çarpışarak raydan çıkması ile sonuçlanan trajedinin etkilerinin üstesinden gelmeye çalışırken, yeni bir tren kazası yaşandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre; Barselona bölgesindeki Gelida kasabası yakınlarında bulunan R4 banliyö hattında, trenin geçtiği rayların yanındaki istinat duvarı aniden çöktü. Yoğun yağışların etkisiyle yaşanan bu olay sonucunda tren raydan çıkarak kaza yaptı. Kaza alanına çok sayıda ambulans sevk edilirken, makinistin olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazada en az 37 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.

4 YARALININ DURUMU ENDİŞE VERİYOR

Gelida Belediyesi Başkanı Lluis Valls, kazada yaralanan 4 kişinin durumunun ağır olduğunu, 6 kişinin ise önemli şekilde yaralandığını açıkladı. Diğer yolcularınyse hafif yaralarla kazadan kurtulduğu belirtildi. Valls, kazanın yerel bir bölgede gerçekleşmesinin daha büyük bir yıkımı önlediğini ifade ederek, “Yaşanan trajediye rağmen, kazanın Barselona’ya daha yakın bir yerde olsaydı sonuçlar çok daha ağır olabilirdi” dedi.

GEÇİCİ SEFER DURDURMA KARARI ALINDI

Demiryolu işletmecisi, Girona bölgesinde bulunan Blanes ve Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden bir ikinci trenin de raydan çıktığını açıkladı. Fırtına nedeniyle raylar üzerine düşen kaya parçalarının trenin aks kaybetmesine neden olduğu fark edildi. Ancak bu durumda seyahat eden 10 yolcunun yaralanmadan kurtulduğu ve bölgedeki seferlerin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

ÖNCEKİ FACİA 42 CAN ALMIŞTI

İspanya, yakın zamanda iki hızlı trenin çarpışarak raydan çıkması sonucu meydana gelen başka bir kazayla sarsılmıştı. Bu kaza, en az 42 kişinin ölümüne ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açmış, ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edilmesine neden olmuştu.