İspanya Gazze’ye Asker Gönderme İhtimalini Değerlendiriyor

Gazze’deki ateşkesin iki aşamalı süreçte ilerlemesi ve kalıcı bir barış tesis edebilmesi adına uluslararası girişimler sürmektedir. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında Gazze’deki barış süreci hakkında yorumda bulundu.

UYGULANABİLECEK BİR BARIŞ GÜCÜ ÖNERİSİ

Başbakan Sanchez, Ukrayna’daki muhtemel ateşkes durumunda, orada oluşturulacak barış gücü misyonunda İspanyol askerlerinin yer alması gerektiğini belirtti. Ayrıca benzer bir misyonun Gazze’de de uygulanabileceğini ifade etti.

BARİŞ GÜCÜ BİRLİKLERİNİN KONUMLANDIRILMASI ÖNERİSİ

Ukrayna’daki olası bir barış misyonunun Gazze için de geçerli olabileceğini vurgulayan Sanchez, “Ukrayna’daki barış müzakerelerinde sağlanacak ilerleme sonrası Filistin’e de barış gücü birlikleri konuşlandırılması önerisinde bulunacağını” ifade etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÜZERİNE

Sanchez, bu barış misyonunun İsrail ile Filistin’in birlikte yaşamalarını sağlaması gerektiğini dile getirdi.

UKRAYNA’DAKİ BARIŞ GÜCÜNE KATILIM ÇABALARI

Başbakan Sanchez, 6 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki barış gücü misyonuna İspanyol askerlerinin katılımını savunmak için önümüzdeki hafta parlamento grupları ile görüşmelere başlayacağını duyurdu.