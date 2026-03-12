İspanya İsrail Büyükelçisini Geri Çekme Kararı Aldı

İspanya, İran’da patlak veren savaşın ardından İsrail’in büyükelçisini geri çekme kararı aldı. Bu durum, İspanya’nın Avrupa Birliği içerisinde İsrail’in Gazze’deki eylemlerine ve ABD/İsrail ortaklığının İran’a başlattığı savaşa yönelik en sert eleştirileri dile getiren ülke olmasını pekiştiriyor. Resmi gazetede yer alan açıklamada, “İspanya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı’nın önerisiyle 10 Mart 2026 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısındaki görüşmelerin ardından” bu kararın alındığı ifade edildi. Ayrıca, “Bayan Ana María Sálomon Pérez’in İspanya’nın İsrail Devleti nezdindeki Büyükelçilik görevinin sona erdirilmesine karar verilmiştir” denildi.

Tel Aviv’deki büyükelçiliğin bir maslahatgüzar tarafından yönetileceği ve bu durumun geçici olduğu belirtildi. Avrupa ülkeleri arasında İran’a saldırıları kınayan ve Gazze’deki katliamlar karşısında sessiz kalmayan Pedro Sanchez, İspanya’nın tutumunun “savaşa hayır” olduğunu yine vurguladı. ABD’nin İspanya’daki üsleri İran’a karşı kullanmasını da açık bir dille reddeden Sanchez, ülkesinin savaşa katılmayacağına dair kesin bir mesaj verdi.

ABD Başkanı’nın bu karara karşı İspanya ile ticaretin durdurulacağı şeklindeki açıklamasından sonra Sanchez, aldığı kararın arkasında durarak İspanya hükümetinin korkmadığını ifade etti. Sanchez, ülkesinin “sırf birinden misilleme korkusu nedeniyle, dünya için kötü olan ve aynı zamanda değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeye ortak olmayacağını” net bir şekilde belirtti. Hükümetin aldığı bu karar, İspanya parlamentosunun İsrail’e yönelik silah satışlarını, çift kullanımlı teknolojileri ve askeri teçhizatı kalıcı olarak yasaklayan geniş kapsamlı ambargoyu yasalaştırmasının ardından geldi.