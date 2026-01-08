İspanya Katolik Kilisesi Cinsel Taciz Mağdurlarına Tazminat Ödemeyi Kabul Etti

İSPANYA KATOLİK KİLİSESİ’NDEN SKANDAL SONRASI TAZMİNAT ANLAŞMASI

İspanya’daki Katolik Kilisesi’nde birçok çocuğun cinsel istismara uğradığı gerçeği gün yüzüne çıktıktan sonra, bu skandalın ardından gerekli adımlar atılmaya başlanmıştı. Mağdurlara tazminat ödenmesi kararı alınırken, hükümet ve Katolik Kilisesi arasında imzalanan yeni bir sözleşme İspanyol medyasında “tarihi” olarak nitelendirildi.

KİLİSE İSTİSMAR MAĞDURLARINA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Adalet Bakanı Felix Bolanos, İspanya’daki Katolik Kilisesi’nin en üst temsilcisi olan Piskoposlar Konferansı Başkanı Luis Argüello ve Dinler Konferansı Başkanı Jesus Diaz Sariego’nun imzaladığı bu sözleşme ile, hukuki yollara başvuramayan cinsel taciz mağdurlarına tazminat ödenmesi kabul edildi.

HER ŞİKAYET YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Sözleşme çerçevesinde, Ombudsman’ın Katolik Kilisesi içerisindeki cinsel taciz başvurularını inceleyeceği ve mağduriyetin tanınması için uygun tazminat önerileri oluşturacağı belirtildi. Taraflar arasında bir anlaşmazlık olması durumunda nihai kararın verileceği ve tazminatların İspanya Katolik Kilisesi tarafından kurulan İstismar Mağdurları İçin Kapsamlı Tazminat Planı (PRIVA) aracılığıyla karşılanacağı ifade edildi.

“DEMOKRASİ MAĞDURLARA GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR”

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Bakan Bolanos, “Bugün demokrasinin, mağdurlara karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Kilise, mağdurlara tazminat ödemekten sorumlu olacak ve devlet bir kuruş bile ödemeyecek.” diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Ancak, tazminatların ne kadar olacağı ve kaç kişiyi kapsayacağına dair henüz bir bilgi verilmedi.

İSPANYA’DA CİNSEL TACİZ SKANDALINA İLİŞKİN RAKAMLAR

Kilise, 1940’lı yıllardan itibaren 728 din görevlisine yönelik, çoğunluğunu 1960-1980 yılları arasında tespit edilen toplam 927 çocuğa yönelik cinsel istismar şikayeti aldığını Haziran 2023’te açıklamıştı. Eylül 2025’te yapılan açıklamada ise, son bir yıl içinde 39 mağdura toplamda 3 bin ile 100 bin avro arasında tazminat ödendiği bilgisi paylaşıldı. Bağımsız bir komisyonun Ekim 2023’te açıkladığı rapor ise İspanya’da 1940’tan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara uğradığını öne sürdü.