İspanya Katolik Kilisesi Tazminat Sürecine Geçti

İspanya Katolik Kilisesi’nde birçok çocuğun cinsel istismara uğradığına dair skandal sonrası, bu durumla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hükümetle Katolik Kilisesi arasında imzalanan sözleşme, İspanyol basınında “tarihi” bir adım olarak değerlendiriliyor.

KİLİSE, TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL EDİYOR

Adalet Bakanı Felix Bolanos, İspanya’daki Katolik Kilisesi’nin en üst temsilcisi Piskoposlar Konferansı Başkanı Luis Argüello ile İspanya Dinler Konferansı Başkanı Jesus Diaz Sariego’nun imzaladığı sözleşmeye göre, Katolik Kilisesi cinsel taciz mağdurlarına tazminat ödemeyi kabul ediyor. Bu tazminatlar, hukuki yolların kapalı olduğu mağdurlar için geçerli olacak.

Sözleşmede, Ombudsman’ın Katolik Kilisesi içindeki cinsel taciz başvurularını inceleyeceği ve uygun tazminatları içeren mağduriyetlerin tanınması için bir öneri hazırlayacağı belirtiliyor. Ayrıca, tarafların çözüme katılmadığı durumlarda nihai kararı verecekleri ve belirlenen tazminatların İspanya Katolik Kilisesi tarafından oluşturulan İstismar Mağdurları İçin Kapsamlı Tazminat Planı (PRIVA) aracılığıyla karşılanacağı ifade ediliyor.

MAĞDURLARA DESTEK VURGUSU

İmza töreninin ardından açıklama yapan Bakan Bolanos, “Bugün demokrasinin, mağdurlara karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Kilise, mağdurlara tazminat ödemekten sorumlu olacak ve devlet bir kuruş bile ödemeyecek.” dedi. Ancak, tazminatın hangi aralıklarla ve kaç kişiyi kapsadığına dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

TACİZ OLAYLARINA DAİR BİLGİLER

İspanya Katolik Kilisesi, 1940’lardan itibaren 728 din görevlisi hakkında, çoğunluğu 1960-1980 yılları arasında tespit edilen toplamda 927 çocuğun cinsel istismara uğradığına dair şikayetlerin bulunduğunu haziran 2023’te açıklamıştı. Kilise, Eylül 2025’te ise son bir yılda 39 mağdura 3 bin ile 100 bin avro arasında tazminat ödendiğini belirtmişti. Ayrıca, bağımsız bir komisyon, Ekim 2023’te yaptığı raporda, 1940’lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını tahmin ettiklerini duyurdu.