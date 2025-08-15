İspanya’ya 20 BİN 258 Göçmen Geldi

İSPANYA’DA YASA DIŞI GÖÇÜN GÜNDEMİ

İspanya, yasa dışı göçle etkin bir şekilde mücadele ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılına yönelik Düzensiz Göç Raporu’na göre, 1 Ocak ile 1 Ağustos tarihleri arasında İspanya’ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 20 bin 258 olarak tespit edildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, bu sayıda yüzde 30,2’lik bir düşüş gözlemleniyor.

DENİZ YOLUYLA GÖÇ BİLGİLERİ

Yasa dışı göçün büyük bir kısmı deniz yoluyla gerçekleşiyor. Bu yılın ilk 7 ayında 653 tekne ile 18 bin 657 düzensiz göçmen İspanya’ya giriş yaptı. İspanya’nın en fazla düzensiz göçmen alan bölgesi olan Kanarya Adaları, 2024’ün aynı dönemine oranla yüzde 46,1 düşüşle 191 tekne ile 11 bin 575 düzensiz göçmene ev sahipliği yaptı. Kanarya Adaları’nı takip eden bölge ise Balear Adaları oldu; bu adalarda ise göç akışı gözlemleniyor.

BALLEAR ADALARI’NDA GÖÇ ARTIYOR

Balear Adaları, 1 Ocak ile 1 Ağustos tarihleri arasında 230 tekne ile 4 bin 316 düzensiz göçmene kapı açtı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla, Balear Adaları’na deniz yoluyla ulaşan düzensiz göçmen sayısında yüzde 97,4’lük bir artış yaşandı. Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkarak bu adalara ulaşan düzensiz göçmenlerin 3 bin 482’si Cezayirli ve diğer Sahra altı Afrika ülkelerinden geliyor.

YETKİLİLERDEN GÜVENLİK ÇAĞRISI

Balear Adaları özerk yönetim hükümeti başkanı Marga Prohens, “Düzensiz göçte diğer göç yolları azalırken, Balear Adaları rotası güçleniyor ve büyüyor.” ifadesini kullanarak, merkezi hükümete deniz sınırlarındaki güvenliğin artırılması gerektiğini vurguladı. Daha fazla tespit ve kontrol kaynağı sağlanması çağrısında bulundu.