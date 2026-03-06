İspanya’ya Destek Değil Savaş Rüzgarı Esti

İspanya, Amerika Birleşik Devletleri’nin kendi üslerinin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceği yönünde net bir tutum sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump, ticaretin askıya alınacağı tehdidinde bulunurken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu tehditlere karşı “Savaşa hayır.” yanıtını verdi. İspanya’nın bu kararlı duruşu sonrasında, sosyal medya platformlarında Türk kullanıcılar duygularını dile getirerek bayraklarını astı.

SENKRONİZASYON BOYUTU

Müzisyenler, Türk ve İspanyol ezgilerini bir araya getirerek farklılıkları harmanladı. Kültürel benzerlikler, yapay zeka teknolojisi aracılığıyla görsellerle güçlü bir ifadeye dönüştürüldü. Sosyal medya kullanıcıları, Türklerin uluslararası arenada ön plana çıkan özellikleriyle İspanyollara seslenmeyi hedefledi. Öne çıkan konulardan biri ise, saç ekimi oldu. Ünlü İspanyol futbolcu Iniesta’ya gür saçlı bir görsel hazırlandı, bu da dikkat çekti.

İSPANYOL BAŞBAKANINA YANIT

İspanyol Başbakan Sanchez, sosyal medyada yayılan saç ekimi esprileriyle gündeme geldi. Ayrıca, İspanya’nın en önemli simgelerinden biri olan Sagrada Familia da bu eğilimin konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, “140 yıldır bitmeyen inşaatı biz bitirelim” şeklinde paylaşımlar yaparak toplumsal bir akım oluşturdular.