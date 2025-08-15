İspanya’ya Düzensiz Göçmen Sayısı 20 BİN

İSPANYA’DA YASADIŞI GÖÇVERİLERİNE YENİ VERİLER

İspanya, düzensiz göçle mücadele çabalarını sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 2025 Düzensiz Göç Raporu’na göre, 1 Ocak’tan 1 Ağustos’a kadar İspanya’ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 20 bin 258 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, bu sayıda yüzde 30,2’lik bir azalma görüldü.

DENİZ YOLU İLE YASADIŞI GÖÇ

Söz konusu göçün büyük bölümünün deniz yoluyla gerçekleştiği belirlendi. 2023 yılının ilk 7 ayında, 653 tekne aracılığıyla toplamda 18 bin 657 düzensiz göçmen İspanya’ya girdi. İspanya’nın en fazla düzensiz göç alan bölgesi olan Kanarya Adaları, bu yılın ilk 7 ayında 2024’ün aynı dönemine oranla yüzde 46,1 azalarak 191 tekne ile 11 bin 575 düzensiz göçmene ev sahipliği yaptı. Kanarya Adaları’nın ardından Balear Adaları, bu süreçte en fazla düzensiz göç alan ikinci bölge oldu.

BALEAR ADALARI’NDA GÖÇ ARTIYOR

Balear Adaları’na, 1 Ocak-1 Ağustos tarihleri arasında 230 tekne ile 4 bin 316 düzensiz göçmen ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısında yüzde 97,4’lük bir artışı göstermekte. Kuzey Afrika kıyılarından hareket eden düzensiz göçmenlerin 3 bin 482’si Cezayirli ve sahra altı Afrika ülkelerinden geldi. Balear Adaları özerk yönetim hükümeti başkanı Marga Prohens, “Düzensiz göçte diğer göç yolları azalırken, Balear Adaları rotası güçleniyor ve büyüyor.” diyerek merkezi hükümete deniz sınırlarında güvenliğin artırılması ve daha fazla tespit ve kontrol kaynağı sağlanması çağrısında bulundu.