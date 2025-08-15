İspanya, Yılın İlk 7 Ayında 20 BİN 258 Düzensiz Göçmen Aldı

İSPANYA’DA YASA DIŞI GÖÇÜN DURUMU

İspanya, yasa dışı göç ile mücadele ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın 2025 Düzensiz Göç Raporu’na göre, 1 Ocak ile 1 Ağustos tarihleri arasında İspanya’ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 20 bin 258 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine oranla bu sayıda yüzde 30,2’lik bir azalma gözlemlendi.

DENİZ YOLUYLA GÖÇMEN GELİYOR

Yasa dışı göçün büyük kısmı deniz yolu ile gerçekleşiyor. 2023 yılının ilk yedi ayında 653 tekne ile toplam 18 bin 657 düzensiz göçmen İspanya’ya ulaştı. Ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları, en fazla düzensiz göçmen alan bölge oldu. Bu yılın ilk yedi ayında, 2024’ün aynı dönemine oranla yüzde 46,1 düşüş ile 191 tekne üzerinden 11 bin 575 düzensiz göçmen geldi.

BALEAR ADALARI’NA GÖÇTE ARTIŞ

Kanarya Adaları’nın ardından takip eden Balear Adaları, düzensiz göçün arttığı bir diğer bölge haline geldi. İbiza ve Mayorka gibi popüler turistik alanların bulunduğu Balear Adaları’na, 1 Ocak – 1 Ağustos tarihleri arasında 230 tekneyle 4 bin 316 düzensiz göçmen geldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Balear Adaları’na deniz yoluyla ulaşan düzensiz göçmen sayısında yüzde 97,4 oranında bir artış yaşandı. Cezayirli ve Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin sayısı ise 3 bin 482 olarak belirtiliyor. Balear Adaları özerk yönetim hükümeti başkanı Marga Prohens, “Düzensiz göçte diğer göç yolları azalırken, Balear Adaları rotası güçleniyor ve büyüyor.” diyerek, deniz sınırlarında güvenliğin artırılması ve daha fazla tespit ile kontrol kaynağı sağlanması için merkezi hükümete çağrıda bulundu.