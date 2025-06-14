İspanyol BBVA, Türkiye GSYH tahminlerini korudu

TÜRKİYE GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ SABİT KALDI

İspanyol finans kurumu BBVA Research, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarına dair gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini değiştirmedi. 2025 için büyüme oranı yüzde 3,5, 2026 için ise yüzde 4 olarak öngörülüyor. BBVA Research’ın değerlendirme notunda, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” ifadesine yer verildi.

Mart ortası ve Nisan başındaki ikiz şokların ardından enflasyon tahminlerini 2025 sonu için yüzde 29’dan yüzde 31’e, 2026 sonu için ise yüzde 20,5’ten yüzde 21’e yükselttiklerini belirten BBVA Research, “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” şeklinde değerlendirme yaptı.

Bilgilendirme notunda, parasal genişleme döngüsünün 10 Haziran’dan bu yana devam ettiğini, fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleştiğini ve Temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerine devam edilmesini beklediklerini belirten BBVA Research, nihai olarak 2025 yılı sonunda yüzde 36’ya ulaşmasını öngörüyor. Dövizde, enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artması ile yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla gerçek değerlenme fırsatı doğabileceği ifade ediliyor. 2025 ve 2026 sonu için sırasıyla ABD dolarına karşı 45 ve 52’lik döviz tahminlerinin korunduğu belirtiliyor.

DÜZENLEMELERDE RİSK DENGESİ

Büyüme ve enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü olmasıyla ilgili risk dengesinin değerlendirildiği ifade edilen notta, bu durumun döviz kuru ve faiz oranı tahminlerini olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor. Ancak, dış ve iç faktörlerdeki belirsizliklerin, temkinli bir yaklaşım sergilemeye sebep olduğu aktarılıyor.