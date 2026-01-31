İsparta’da Okul Tuvaletlerine Güvenlik Kamerası Yerleştirildi

Isparta’nın Işıkkent Mahallesi’ndeki Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda, okul yönetimi tarafından öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameralarının yerleştirildiği belgelendi. Bu durumu öğrenen bazı veliler, okulu ziyaret ederek konu üzerinde incelemelerde bulundu. Tuvaletlerdeki kameraların varlığına dair görüntüleri kayıt altına alan veliler, bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

VELİLERDEN ŞİKAYET

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesapları aracılığıyla bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir” ifadesine yer verildi.