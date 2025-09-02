İsrail 60 Bin Yedek Asker Çağırıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE KAYIP SAYISI

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 64 bine yakın Filistinli yaşamını yitiriyor. İsrail merkezli gazetelerin aktardığına göre, İsrail ordusu başlangıçta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında göreve çağıracak. Bu yedek askerlerden oluşacak tugaylar, düzenli askerlerin Gazze’nin işgali için planlanan saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya konuşlandırılacak. Yedek askerler, 3 ya da 4 gün sürecek bir eğitim geçirecek.

GÜNCEL ASKERE ÇAĞIRMA VE İLERLEYİŞ

Ayrıca, İsrail ordusunun 162. Tümeni’nin Gazze’yi kuzeyden kuşatmaya başladığı, 99. Tümen’in ise sürdürdüğü saldırıların ardından Zeytun ve Sabra mahallelerinin işgaline yönelik planlarını hayata geçireceği bildiriliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos tarihinde yaptığı basın açıklamasında, Gazze kentinin işgali kapsamındaki hazırlıklar çerçevesinde yaklaşık 60 bin yedek askere eylül ayının başında silah altına alınmaları için celp gönderildiğini belirtti.

Defrin, mevcut durumda silah altındaki 20 bin yedek askerin görevlerinin 30 ila 40 gün süreyle uzatılmasına dair talimat verildiğini de ekliyor. Bu bilgiler doğrultusunda, İsrail basını, Gazze’ye yönelik işgal girişimiyle birlikte silah altında bulunan yedek asker sayısının 130 bine çıkacağını aktarıyor.