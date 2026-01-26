İsrail, ABD’nin İran Saldırısına Karşı Hazırlıkları Artırıyor

İran’a Doğru Giden Amerikan Filosunun Ortaya Çıkmasıyla Gerginlik Zirveye Çıkıyor

ABD Başkanı’nın İran’a giden büyük Amerikan filosu hakkında yaptığı açıklamaların ardından, bölgedeki gerilim artış göstermeye devam ediyor. Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırı çerçevesinde İsrail ordusunun hazırlıklarını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

AMERİKALILARIN ASKERİ YIĞINI GÖRÜLÜYOR

Tümgeneral Milo, “Amerikalıların hem Basra Körfezi’ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz.” şeklinde ifade etti. Gelişmelerin nereye varacağına dair bir belirsizliğin hakim olduğunu kaydeden Milo, Washington’un Tahran’a karşı saldırı karar alması durumunda, bu durumun İsrail’ü etkileyebileceğinin altını çizdi. Ayrıca, İran’ın mesajlarını İsrail üzerinden verebileceği ihtimaline de dikkat çekti. Milo, Hizbullah’ın olası çatışmalara katılımının da sürekli takip edildiğini vurguladı. “Çok dikkatliyiz, hazırlıklıyız ve hem güçlü savunma hem de taarruz hazırlıkları yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

ORDU HAZIRLIK SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Tümgeneral Milo, Türkiye ve Katar’ın bölgedeki dengeler açısından “büyük bir sorun” oluşturduğunu belirtirken, Suriye’deki durumun “karmaşık ve zor” olduğunu ifade etti. İsrail ordusunun, güneyinde işgali sürdürdüğü Suriye’de saldırılara devam edeceğini de ilan etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin olası İran’a karşı bir saldırı planı hakkında, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabilecek durumlara karşı hazırlık seviyesini artırma üzerine yoğunlaştığını aktardı.

İSRAİL’İN SALDIRI PLANIYLA İLGİLİ ENDİŞELER

Amerikan Axios haber platformunda yer alan bilgilere göre, Trump’ın geçen hafta Beyaz Saray’da düzenlenen İran’a ilişkin toplantıdan önce bu ülkeye karşı saldırı emri vermeye hazır olduğu kaydedildi. İlgili kaynak, durumun ciddiyetine işaret ederek, “Gerçekten çok yakındı. Ordu çok hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdı; ancak o emir hiç gelmedi.” ifadelerini kullandı. Kaynağa göre, bir gün süren toplantı öncesinde yapılan diplomatik temasların çıkış noktalarında, bölgedeki ABD müttefiklerinin saldırı fikrine mesafeli durduğu aktarıldı. Seviyeyi artıran görüşmelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump’a, “İsrail’in İran’ın muhtemel misillemesine hazırlıklı olmadığını” ve “önerilen ABD planının yeterli güce sahip olmadığını” söyledikleri ifade edildi.

AMERİKAN FİLOSU İRAN’A DOĞRU İLERLİYOR

ABD Başkanı Trump, Davos’taki 56. Dünya Ekonomi Forumu’na katıldıktan sonra Washington’a dönerken, “İran’a doğru giden büyük bir Amerikan filosu bulunduğunu” duyurmuştu. Trump, “İran’ı infazları gerçekleştirirlerse vurmakla tehdit ettim, vazgeçtiler.” şeklinde ifade etti. Trump’ın sözünü ettiği filonun, ABD Donanması’na ait Abraham Lincoln uçak gemisi ve üç destroyerden oluştuğu bildiriliyor.