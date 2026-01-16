İsrail Askerlerinin Suriye’den Keçi Hırsızlığı İddiası

İSRAİL ASKERLERİ SÜRGÜN KEÇİLERİ ÇALDI

İsrail askerlerinin, Suriye sınırları içerisinde yer alan 250 keçiden oluşan bir sürüyü çaldığı belirtildi. Yapılan haberin içeriğine göre askerler, bu keçileri kamyonlarla Batı Şeria’daki çeşitli Yahudi yerleşim yerlerindeki çiftliklere götürdü. Olayın yaklaşık iki hafta önce gerçekleştiği ve “istisnai” bir hırsızlık olarak değerlendirildiği ifade edildi. Haberde, İsrail askerlerinin sürüyü çalmak için nakliye kamyonları çağırdığı ve daha sonra yerel bir çiftçinin, sabah saatlerinde ana yolda sayıları oldukça fazla olan keçilerle karşılaştıktan sonra durumu yetkililere bildirdiği kaydedildi.

OLAYLA İLGİLİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Askeri polis, olaya karışan askerler hakkında disiplin tedbirleri aldığını belirtirken, takım komutanının görevden alındığı, bölük komutanına liderlik uyarısı yapıldığı ve tüm takım faaliyetlerinin uzun bir süre boyunca askıya alındığı kaydedildi. Ayrıca, askeri polisin olayla ilgili bir soruşturma başlattığı da aktarıldı.

SURİYELİ YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA YOK

Keçilerin Suriye toprakları içerisinden tam olarak nereden çalındığına dair haberde herhangi bir bilgi verilmezken, Suriyeli yetkililerin de konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı ifade edildi.