İsrail, Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail, savaş suçlarını her geçen gün artırıyor. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, bir kez daha ihlal edildi.

RASTGELE ATEŞ AÇILDI

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail ordusu Gazze’nin doğu bölgesine topçu atışlarıyla saldırıda bulundu. Ayrıca bir İsrail savaş uçağının Gazze’nin kuzeyine hava saldırısı gerçekleştirdiği ve Cibaliya beldesinin doğusuna bir helikopterden rastgele ateş açıldığı ifade edildi.

ATEŞKESİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN BU YANA YÜZLERCE İHLAL GERÇEKLEŞTİ

Güneyde, İsrail savaş uçaklarının Refah kentine hava saldırısı düzenlediği ve askeri araçların kentin kuzeyine ateş açtığı kaydedildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in yüzlerce ihlal gerçekleştirmiş olduğu; 11 Ekim tarihinden bu yana 439 Filistinli’nin hayatını kaybettiği, 1223 kişinin yaralandığı belirtildi.

71 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılar sırasında, çoğu kadın ve çocuk olan 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin kişi ise yaralandı. Saldırılar sonucunda Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olduğu bildiriliyor.