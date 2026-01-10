İsrail, Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti: Saldırılar Devam Ediyor

israil-ateskes-anlasmasini-ihlal-etti-saldirilar-devam-ediyor

İsrail, savaş suçlarını her geçen gün artırıyor. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, bir kez daha ihlal edildi.

RASTGELE ATEŞ AÇILDI

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail ordusu Gazze’nin doğu bölgesine topçu atışlarıyla saldırıda bulundu. Ayrıca bir İsrail savaş uçağının Gazze’nin kuzeyine hava saldırısı gerçekleştirdiği ve Cibaliya beldesinin doğusuna bir helikopterden rastgele ateş açıldığı ifade edildi.

ATEŞKESİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN BU YANA YÜZLERCE İHLAL GERÇEKLEŞTİ

Güneyde, İsrail savaş uçaklarının Refah kentine hava saldırısı düzenlediği ve askeri araçların kentin kuzeyine ateş açtığı kaydedildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in yüzlerce ihlal gerçekleştirmiş olduğu; 11 Ekim tarihinden bu yana 439 Filistinli’nin hayatını kaybettiği, 1223 kişinin yaralandığı belirtildi.

71 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılar sırasında, çoğu kadın ve çocuk olan 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin kişi ise yaralandı. Saldırılar sonucunda Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olduğu bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ın Enes Ünal ile Transfer Teması

Beşiktaş, Sergen Yalçın aracılığıyla Enes Ünal'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Transferde Fenerbahçe ile rekabet halinde.
Gündem

İran Ordusundan Protestolara İlişkin Açıklama

İran ordusu, artan şiddet olaylarına karşı ulusal çıkarları koruma taahhüdünde bulunurken, düşmanlarının kargaşa yaratma çabalarını vurguladı.
Gündem

Gazze’deki Bebek Ölümleri Artıyor: Soğuk Hava Etkili

Gazze'deki İsrail ablukası altında yaşayan bir aile, dondurucu soğuklar nedeniyle 7 günlük bebeklerini kaybetti. Çetin kış koşulları, bölgede yaşamı zorlaştırıyor.
Gündem

Adıyaman’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Adıyaman'da yoğun sis, yolcuları zor durumda bıraktı ve sürücüler için tehlikeli koşullar yarattı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 65’e Ulaştı

İran'daki ekonomik nedenlerle başlayan ve hızla hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, 31 eyalette devam ediyor; ölü sayısı ise 65'e ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.