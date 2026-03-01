İsrail Başbakanı Netanyahu İddialarını Sürdürüyor: Hamaney Ölmüş Olabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın en üst düzey liderlerinden biri olan Ali Hamaney’in hayatta olmadığına dair çeşitli işaretler bulunduğunu öne sürdü. Netanyahu, İran’a yönelik ABD-İsrail ortak saldırılarına ilişkin görüntülü bir beyanat vererek, bu saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini ve nihayetinde barışı sağlamaya yardımcı olacağını iddia etti.

HAMANEY’İN KONUTUNA SALDIRI

Netanyahu, İran lideri Hamaney’e yönelik bir suikast girişimi olduğunu, hedeflerinin ise Hamaney’in Tahran’daki konutu olduğunu belirtti. “Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var” ifadesini kullanan Netanyahu, durumu vurguladı.

İRAN HALKINA ÇAĞRI

İran halkına yönelik olarak da önemli bir mesaj veren Netanyahu, “Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek” diyerek, rejim değişikliğine dair cesaretlendirici bir çağrıda bulundu.

İRAN’DAN YANIT

Netanyahu’nun bu iddialarının karşısında, İran hükümetinden yapılan açıklamada Hamaney’in hayatta olduğu vurgusu yapıldı. Ayrıca akşam saatlerinde, Hamaney’in bir açıklama yapacağına dair duyuruda bulunuldu, ancak henüz bir beyanat gelmedi.