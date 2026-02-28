İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısı Devam Ediyor

israil-in-iran-a-yonelik-saldirisi-devam-ediyor

İSRAİL İRAN’A SALDIRIYA GEÇTİ

İsrail, İran’a yönelik “önleyici” bir saldırı başlattığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Tahran’daki birçok noktada patlama sesleri duyulurken, İran lideri Hamaney’in durumu merak konusu oldu.

İRAN’DAN HAMANEY AÇIKLAMASI

İran resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, “İran lideri Hamaney Tahran’da değil, güvenli bir lokasyonda” ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra, Hamaney’in güvende olduğu ve vurulmadığı bilgisi de basında yer aldı.

MEHRABAD HAVAALANI HEDEF ALINDI

İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri duyulmasıyla birlikte, Mehrabad Havaalanı’nın da hedef alındığı öğrenildi.

İNTERNET VE TELEFON HATLARI SORUNLU

İran medyasına göre, saldırı sonrası Tahran’ın çeşitli bölgelerinde cep telefonları çalışmaz hale geldi ve bazı alanlarda internet bağlantısı zayıfladı.

ABD İLE KOORDİNELİ SALDIRI

İsrail merkezli bir medya kuruluşuna konuşan Netanyahu’ya yakın kaynaklar, İran’a düzenlenen saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. İlk hedefin İran Cumhurbaşkanlığı Konutu olduğu iddia edildi. Bu açıklamanın ardından, İsrail medyasından gelen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının bu sarayı vurduğu duyuruldu.

İSRAİL GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRIYOR

İsrail ordusu, olası hava saldırılarına karşı halkı uyarmak için sirenleri devreye soktu. Ülkede okulların tatil edildiği ve ordu tarafından halka evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulunulduğu belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Emekli Bayram İkramiyelerinde Artış Beklentisi Gündemde

Ramazan Bayramı yaklaşırken 17 milyon emekli, ikramiye artışını bekliyor. Kulislerde, bayram ikramiyesine yüzde 25 zam yapılacağı konuşuluyor. Emeklilerin ikramiye süreci merak ediliyor.
Gündem

İran Saldırısı Altın Fiyatlarını Piyasalarda Hareketlendirdi

İsrail'in İran'a saldırısı, jeopolitik kaygıları artırdı ve İran'da patlamalar duyuldu. Bu durum, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, altın fiyatları da yükseldi.
Gündem

Tanju Özcan Ve 13 Kişiye Gözaltı Kararı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 kişiyle birlikte irtikap suçlamasıyla yapılan operasyonda jandarma tarafından gözaltına alındı.
Gündem

İbrahim Tatlıses Miras Konusunu Sert Sözlerle İlan Etti

İbrahim Tatlıses'in miras meselesiyle ilgili çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'ten dikkat çekici açıklamalar geldi, gerginlik tırmandı.
Gündem

AKINCI’nın KEMANKEŞ 1 ile Test Başarısı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden Bayraktar AKINCI'nın atış, seyir ve dalış testlerini başarıyla geçtiğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.