İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısı Devam Ediyor

İSRAİL İRAN’A SALDIRIYA GEÇTİ

İsrail, İran’a yönelik “önleyici” bir saldırı başlattığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Tahran’daki birçok noktada patlama sesleri duyulurken, İran lideri Hamaney’in durumu merak konusu oldu.

İRAN’DAN HAMANEY AÇIKLAMASI

İran resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, “İran lideri Hamaney Tahran’da değil, güvenli bir lokasyonda” ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra, Hamaney’in güvende olduğu ve vurulmadığı bilgisi de basında yer aldı.

MEHRABAD HAVAALANI HEDEF ALINDI

İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri duyulmasıyla birlikte, Mehrabad Havaalanı’nın da hedef alındığı öğrenildi.

İNTERNET VE TELEFON HATLARI SORUNLU

İran medyasına göre, saldırı sonrası Tahran’ın çeşitli bölgelerinde cep telefonları çalışmaz hale geldi ve bazı alanlarda internet bağlantısı zayıfladı.

ABD İLE KOORDİNELİ SALDIRI

İsrail merkezli bir medya kuruluşuna konuşan Netanyahu’ya yakın kaynaklar, İran’a düzenlenen saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi. İlk hedefin İran Cumhurbaşkanlığı Konutu olduğu iddia edildi. Bu açıklamanın ardından, İsrail medyasından gelen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının bu sarayı vurduğu duyuruldu.

İSRAİL GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRIYOR

İsrail ordusu, olası hava saldırılarına karşı halkı uyarmak için sirenleri devreye soktu. Ülkede okulların tatil edildiği ve ordu tarafından halka evlerinden çıkmamaları konusunda çağrıda bulunulduğu belirtildi.