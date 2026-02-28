İsrail’de Sığınaklar Halka Açıldı Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Orta Doğu’daki artan gerginlik ve ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askeri müdahalesiyle ilgili yapılan yorumların ardından, İsrail’in güneyindeki Beerşeva (Birüssebi) şehrinde kamuya ait tüm sığınaklar halkın kullanımına açıldı. Yerel yönetim kaynakları, kent genelindeki sivil savunma sığınaklarının güvenlik tehditlerine karşı hazırlık amacıyla aktif hale getirildiğini ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

ARTAN TANSİYON İLE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bölgedeki gerilimin yükselmesi üzerine, İsrail’in farklı şehirlerinde de benzer güvenlik tedbirlerinin uygulamaya konulduğu kaydedildi. Yetkililer, sığınakların olası acil durumlar için hazırlık kapsamında erişime açıldığını belirtti. İsrail ordusunun bu konuya dair resmi bir açıklama yapmadığı, ancak güvenlik güçlerinin gelişmeleri dikkatle izlediği bildiriliyor.

HALKA RESMİ DUYURULAR YAPILDI

Yerel yöneticiler, halkı resmi duyuruları takip etmeye ve olağanüstü bir durumda sivil savunma talimatlarına uymaya çağırdı. ABD ile İran arasındaki gerginliğin seyrine bağlı olarak bölgede güvenlik önlemlerinin daha da artırılabileceği değerlendiriliyor.

