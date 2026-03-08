İsrail’de Tahliye Koridoru Açılsa Da Bilet Fiyatları Yükseldi

Savaş 9. Gününde

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar, çatışmaların 9. gününe girmiş durumda. 12 ülkeye yayılan gerilim, karşılıklı atılan saldırılarla devam ederken, İran’ın misillemeleri sonucu İsrail’den kaçışlar artıyor.

TAHLİYE KORİDORU AÇILDI

Son gelen haberlere göre, çatışmaların ortasında kalan binlerce turist ve yabancı uyruklu kişi için tahliye koridoru açıldığı bildirildi. İlgili yerel medya organlarına dayandırılan bilgilere göre, Ben Gurion Havalimanı’nda yoğun bir hareketlilik yaşanmakta ve tahliye uçuşları başlamış durumda. Operasyon, savaşın başlangıcından bu yana ülkede mahsur kalan binlerce kişiye New York, Atina ve Larnaka gibi stratejik lokasyonlara ulaşma imkanı sağlamayı amaçlıyor. Her uçuşta ortalama 70 yolcu taşınması beklenirken, bu noktaların yolcular için dünyaya açılan güvenli kapılar olması hedefleniyor. Avrupa ve Doğu Akdeniz’deki bu duraklara ulaşan yolcular, diğer ticari seferlerle ülkelerine dönebilir hale gelecekler.

BİLET FİYATLARI ADETA UÇUŞA GEÇTİ

Ülkeden ayrılmak isteyen yolcuları bekleyen en büyük sürpriz ise yüksek bilet fiyatları oldu. Güvenlik ve sigorta maliyetlerinin artmasıyla, tek yön uçuş fiyatları ortalama 400-500 dolar arasına yükseldi. Havacılık sektörü temsilcileri, sınırlı uçuş sayısı ve yüksek talep nedeniyle fiyatların bu seviyelere ulaştığını ifade ederken, imkanı olanlar güvenli bölgeye geçmek için birbirleriyle adeta yarışıyor.

HASAR ARTIYOR

Gerilimin tırmanışı, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla başlamıştı. İran’ın, Katar, BAE ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef almasıyla genişleyen savaşta bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. ABD-İsrail’in sürdürdüğü saldırılar sonucunda İran’da sivil can kaybının yaklaşık 300’ü çocuk olmak üzere toplamda 1332 olduğu belirtilirken, ülkedeki altyapı hasarının hızla büyüdüğü kaydediliyor.