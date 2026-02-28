İsrail’den İran’a Önleyici Saldırı Gerçekleşti

İsrail, ABD-İran geriliminde hareketlilik yaşanıyor. Son dakika bilgilerine göre, İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a hava saldırısı düzenledi.

ÖNLEYİCİ SALDIRI DUYURUSU

Kentte patlama sesleri duyulurken, İsrail Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen operasyonun ‘önleyici bir saldırı’ olduğunu açıkladı. İran basını, Tahran’da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine birkaç füzenin isabet ettiğini aktardı.

HAMANEY’İN YAKININDAKİ PATLAMA

Saldırının ardından İran, hava sahasını kapattı fakat can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamalardan birinin, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in ofisine oldukça yakın bir bölgede meydana geldiği öğrenildi.

ABD İLE KOORDİNE OPERASYON

İsrail, söz konusu operasyona ilişkin planın haftalar öncesinden hazırlandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakın kaynaklar, saldırının ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Saldırının ilk hedefinin, İran Cumhurbaşkanlığı Konutu olduğu iddia edildi.