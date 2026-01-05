İsrail’den Lübnan’a Yeni Hava Saldırıları Başladı

İsrail, bölgede şiddetini artırmaya devam ediyor. Devam eden gerginlik ve ateşkes ihlali iddiaları çerçevesinde, İsrail, Lübnan’daki dört yerleşim yeri için tahliye kararı aldı. Bu adımın, bölgede bulunan Hamas ve Hizbullah unsurlarına ait askeri noktaların bombalanmasına hazırlık kapsamında alındığı ifade edildi.

HAMAS VE HİZBULLAH HEDEFLENİYOR

İsrail ordusu, “Lübnan’daki Hamas ve Hizbullah hedeflerini vurmaya başladık” açıklamasıyla operasyonların başladığını duyurdu.

LÜBNAN’DA HAVA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİ

İsrail kuvvetleri, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna yönelik bir dizi hava taarruzu gerçekleştirdi. Yerel medya, İsrail’in doğudaki Bekaa Vadisi’nde bulunan Ain al-Tineh ve Al-Manara kasabaları ile güneydeki Anan ve Kfarhatta yerleşimlerini hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Öncesinde, adı geçen dört kasabanın belirli bölgelerindeki sakinlere tahliye uyarısı yapılmıştı.

ABD OPERASYONU İLE BİRLİKTE TEPKİLER ARTIYOR

Saldırının, ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği operasyonun ardından Nicolas Maduro ve eşine yönelik tartışmaların zirveye ulaşmasının ardından gelmesi dikkat çekiyor.

ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ AŞTI

Ekim 2023 itibarıyla başlayan İsrail saldırıları, Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşın fitilini ateşlemişti. Bu süreçte 4 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Lüban ve İsrail arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in ateşkesi çok sayıda kez ihlal ettiği bildiriliyor. Ayrıca, Lübnan’da 8 Ekim 2023’ten beri ele geçirilen beş tepenin hala işgal altında bulunduğu ve İsrail’in yıllardır kontrolü altında tuttuğu bazı bölgelerdeki varlığını sürdürdüğü kaydedildi.