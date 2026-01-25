İsrail, Filistin Suni Çim Sevkiyatını Engelledi

Filistin Futbol Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin hükümetinin resmi hibe kapsamında Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi’ne gönderdiği suni çim sevkiyatının, tüm resmi ve teknik prosedürlerin tamamlanmasına rağmen İsrail tarafından engellendiği ifade edildi.

KARAR FIFA VE OLİMPİYAT İLKELERİNE AYKIRI

Açıklamada, bu durumun kınandığı ve “Filistin spor sektörünü hedef alan doğrudan bir ihlal” olduğu vurgulandı. Sevkiyatın miktarı, uygulanan yasağın zamanlaması ve sevkiyatın Çin’den çıkıp çıkmadığına dair detaylar verilmezken, İsrail’in bu kararı, gerekli tüm prosedürler tamamlanmasına rağmen aldığı kaydedildi. Engelleme kararı, “Filistin sporuna yönelik sistematik İsrail ihlallerinin yeni bir halkası” olarak değerlendirilirken, bu durumun spor altyapısının gelişimine engel olduğu ve özellikle çocuklar ile gençlerin güvenli bir ortamda spor yapma haklarını hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail’in bu karardan sorumlu olduğu da belirtildi, ayrıca kararın FIFA yönetmelikleri ve Olimpiyat Şartı’nın ayrımcılık yapmama ve spora eşit erişim ilkelerine açıkça karşı olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında, FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi uluslararası spor kuruluşlarına bu ihlallerin durdurulması ve sevkiyatın girişine izin verilmesi amacıyla “somut adımlar” atılması için çağrıda bulunuldu. Filistin Olimpiyat Komitesi’nin verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde 949 Filistinli spor camiasından hayatını kaybetti ve 289 spor tesisi ya tamamen ya da kısmen tahrip oldu. Ayrıca, İsrail’in, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yılı aşkın süredir hızlı bir şekilde devam eden saldırılarda 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazla kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, sivil altyapının yüzde 90’ını etkileyen yıkımın yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu belirtiliyor.