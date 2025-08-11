İsrail, Gazze’deki Çadırı Vurdu: 7 Ölü

ABLAKA DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı abluka sürerken, Al Jazeera’nın beş çalışanı, gazetecilerin bulunduğu bir çadırın hedef alındığı İsrail saldırısında yaşamını yitiriyor. Hayatını kaybedenler arasında, 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla sahadan gelişmeleri takip eden muhabir Enes el-Şerif de yer alıyor. Gazze Şehri’ndeki el-Şifa Hastanesi’nin önünde bulunan çadıra düzenlenen saldırıda toplamda yedi kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında El Cezire muhabiri Muhammed Kureyke ile kameramanlar İbrahim Zaher, Muhammed Nufal ve Muamen Aliwa da bulunuyor.

ACILARINI PAYLAŞTI

6 Nisan’da, ölümü halinde yayımlanmak üzere yazdığı son mesajında el-Şerif, “Acıyı tüm detaylarıyla yaşadım” ve “defalarca kederi ve kaybı tattım” ifadesini kullanıyor. El-Şerif, mesajının devamında, “Buna rağmen, gerçeği olduğu gibi, çarpıtmadan veya yanlış yansıtmadan aktarmakta hiç tereddüt etmedim; Tanrı’nın, sessiz kalanlara, öldürülmemizi kabul edenlere ve nefesimizi boğanlara tanık olmasını umarak. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın paramparça bedenleri bile onların kalplerini etkilemedi ya da halkımızın bir buçuk yıldan fazla süredir maruz kaldığı katliamı durdurmadı” şeklinde ifadeler ekliyor. Ayrıca, eşini geride bıraktığı ve oğlu Salah ile kızı Sham’ın büyüdüğünü göremeyecek olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getiriyor.

AL-JAZEERA’DAN SERT TEPKİ

Al-Jazeera Medya Ağı, bu olayları “basın özgürlüğüne yönelik bir başka açık ve kasıtlı saldırı” olarak tanımlıyor. Açıklamada, “Gazze’nin en cesur gazetecilerinden Enes el-Şerif ile meslektaşlarının suikast emrinin, Gazze’nin yakında gerçekleşecek işgalini ifşa eden sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim olduğunu” belirtiyor. Medya kurumu, uluslararası toplumu “devam eden soykırımı durduracak ve gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınmasını sona erdirecek kararlı önlemler almaya” çağırıyor.

GAZETECİLERİN ZORU

Saldırı sırasında yalnızca birkaç sokak ötede bulunan Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud, el-Şerif’in ölümünü haber yapmanın, 22 aylık savaş boyunca yapmak zorunda kaldığı en zor şey olduğunu aktarıyor. Al Jazeera’nın İngilizce kanalında çalışan Mahmud, gazetecilerin “Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi ısrarla haberleştirdikleri, bu suçun gerçeğini herkese ulaştırdıkları için öldürüldüklerini” ifade ediyor. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ise geçen ay yaptığı açıklamada, gazetecinin “İsrail ordusunun karalama kampanyası” tarafından hedef alındığını ve güvenliğinden ciddi şekilde endişe duyduğunu belirtmişti.

MEDYA ÇALIŞANLARINA SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail, Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik savaşını başlattığından bu yana, hak örgütlerinin “İsrail ihlallerini haberleştirmelerini itibarsızlaştırma çabası” olarak tanımladığı bir yöntemle, Gazze’deki Filistinli gazetecileri rutin olarak Hamas üyesi olmakla suçluyor. 7 Ekim’den bu yana 200’den fazla medya çalışanı İsrail saldırılarında yaşamını yitirmiş durumda.