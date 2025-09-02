İsrail, Gazze İçin 60 Bin Yedek Asker

Gazze Şeridi’ne İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarında 64 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail merkezli Maariv gazetesinin aktardığına göre, İsrail ordusu ilk aşamada 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı Gazze kentinin işgali için göreve çağıracak. Yedek askerlerden oluşacak bu tugaylar, düzenli askerlerin Gazze’nin işgali için yapılacak saldırılara katılabilmesi amacıyla Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria’ya konuşlandırılacak. Yedek askerler 3 ya da 4 gün sürecek bir eğitime tabi tutulacak.

KUZEYDEN KUŞATMA HAZIRLIĞI

Diğer yandan haberde, İsrail ordusunun 162. Tümeninin Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı belirtiliyor. 99. Tümen ise sürdürdüğü saldırıların ardından ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale başlayacak.

60 BİN YEDEK ASKERİN CİHAZI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos’ta yaptığı basın açıklamasında Gazze’nin işgaliyle ilgili olarak yaklaşık 60 bin yedek askerin Eylül başında silah altına alınması için çağrı yapıldığını açıkladı. Defrin, şu an silah altındaki 20 bin yedek askerin görev süresinin 30 ila 40 gün şekilde uzatılması talimatı verildiğini de aktardı. İsrail medyası, Gazze kentinin işgali ile birlikte silah altındaki yedek asker sayısının 130 bine yükselebileceğini bildiriyor.