İsrail, Gazze’yi Kontrol Altına Aldı

İSRAİL’İN OPERASYONU BAŞLADI

İsrail’in “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adını verdiği Gazze işgal operasyonu için ilk adımlar atıldı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, operasyonun ilk aşamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Defrin, İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında çarpışmaların yaşandığını ve Gazze şehri çevresinin kontrol altına alındığını duyurdu. Operasyonun gidişatına dair bir harita da paylaşıldı. İsrail, operasyon kapsamında pratikte Gazze’nin çevresinin denetim altında olduğunu belirtti.

NETANYAHU’NUN ACİL TAMAMLANMA EMRI

Diğer yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi, Benyamin Netanyahu’nun aldığı yeni kararları da açıkladı. Netanyahu’nun ordusuna, Hamas’ın yok edilmesi için yapılan operasyonun planlandığından daha kısa sürede tamamlanması yönünde emir verdiği ifade edildi.

HAMAS’TAN ÇATIRTIYICI AÇIKLAMA

Hamas, Gazze’nin işgali için başlatılan “Gideon’un Savaş Arabaları 2” saldırılarının da önceki operasyonlar gibi başarısız olacağını açıkladı. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu planın 22 aydan fazla süren soykırımın devamı anlamına geldiği vurgulandı. Ayrıca, arabulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayıldığı belirtildi. Hamas, İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkma ve halkı güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı sürdürdüğü savaşı devam ettirme konusundaki ısrarını eleştirdi ve “Gazze’nin işgal planı önceki girişimler gibi başarısız olacak.” ifadesini kullandı.

60 BİN YENİ ASKER SİLAH ALTINA ALINIYOR

İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir toplantıda, Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte Gazze’nin işgal planını onayladı. Bu doğrultuda, 60 bin yedek askerin silah altına alınması muhtemel.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ YERLERİNDEN EDİLECEK

İsrail’in işgal planına göre, yaklaşık 1 milyon Filistinli güney bölgesine yerlerinden edilecek. Bu işgal planının ilk aşamasının ardından Gazze Şehri tamamen ele geçirilecek. İkinci aşamada ise Gazze’nin merkezindeki mülteci kampları hedef alınacak.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’yi işgale hazırlanırken, aynı zamanda ateşkes için arabulucuların baskısını da artırıyor. İsrail İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Katarlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmenin Paris’te gerçekleştiği ifade edildi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati de, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Witkoff’un daha önce sunduğu önerilere yönelik hazırlanan ve Hamas tarafından kabul edilen teklifler tartışıldı. Mısırlı bakan, İsrail’e, savaşın sona ermesi için önerinin iyi bir fırsat olduğunu iletti.