İsrail, Gazze’de Uluslararası İstikrar Gücü’nü Onayladı

İsrail ateşkesi ihlal eden saldırılarına devam ederken Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’ye girişine onay verdi ve 200 kişilik bir ekip gönderilecek. Uganda ve Fas dışında hangi ülkelerin katılacağı henüz açıklanmadı. Güvenlik Kabinesi’ndeki oylamada aşırı sağcı Bakan Itamar Ben Gvir hayır oyu verdi. Bu karar tepki çekti.

20 MADDELİK PLANLA GAZZE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

20 maddelik Barış Planı 16 Ocak’ta onaylandı. Planda Gazze’de geçiş dönemi yönetim yapıları yer alıyor. Bu yapılar arasında Gazze Yürütme Konseyi var. Ayrıca Barış Konseyi, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ve Uluslararası İstikrar Gücü bulunuyor. Plan güvenli yeni yönetim kurulmasını ve Gazze’nin yeniden inşasını hedefliyor.