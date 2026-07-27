ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıta indirim olarak yansıyor ve motorinin litre fiyatı yarından itibaren 1,34 lira düşüyor. İndirimin ardından İstanbul’da litre fiyatı 77,18 liraya gerileyecek. Ankara’da 78,29, İzmir’de 78,56 liraya düşmesi bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyat 80,02 lira seviyesine inecek.