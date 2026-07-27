Türkiye’de Sıcak Hava Dalgaları 75 Yılın Zirvesinde

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İstanbul'un tarihi silueti ve kalabalık bir sokak manzarası
Son yıllarda Türkiye'de sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddeti önemli ölçüde artarak rekor seviyelere ulaştı.
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Türkiye’de sıcak hava dalgalarının şiddeti son yıllarda belirgin şekilde arttı ve 2023 ile 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu. Bu artış eğilimi özellikle 2000’li yılların başından itibaren hızlandı. Ortalama yaz sıcaklıkları 1970-1990 döneminde 22-23 dereceyken günümüzde 24-25 dereceye yükseldi.

SICAK HAVA DALGALARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Araştırmaya göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgalarının büyüklüğünde güçlü bir artış eğilimi var. Ortalama yaz sıcaklığı 2024’te 26,1 dereceye ulaştı ve bu bir rekordu. Günlük maksimum sıcaklık verilerine dayanan özel bir indeks kullanıldı.

AŞIRI SICAKLARIN ŞİDDETİ DEĞİŞTİ

Aşırı sıcak hava olaylarının şiddetindeki değişim dikkat çekiyor. Referans dönemde sıcak hava dalgası büyüklük indeksi değeri 1,29 olarak hesaplandı. 2000 yılı öncesinde bu değerler büyük ölçüde 1,6’nın altında kaldı. 2010 sonrasında ise sıcak hava dalgalarının şiddetinde belirgin bir rejim değişimi yaşandı.

2023 VE 2025 YAZLARI REKOR KIRDI

2023 ve 2025 yazları sıcak hava dalgaları açısından olağanüstü yıllar oldu. Bu iki yaz son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu. 2023 yazındaki sıcak hava dalgalarının büyüklüğü referans döneme göre 7 kattan fazla arttı. 2025’te ise bu değer referans dönemin yaklaşık 11 katına çıktı.

GELECEKTE DAHA FAZLA SICAK GÜN BEKLENİYOR

Bilim insanlarının gelecek senaryolarına göre sıcak gün sayısı önemli ölçüde artacak. İstanbul, Ankara, Antalya, Konya ve İzmir’de sıcak hava dalgası görülen gün sayısı yılda ortalama 3-5 gün civarındaydı. Kötümser senaryo altında 2021-2050 döneminde bu sayı İstanbul, Ankara ve Konya’da 16’ya çıkabilir. Antalya’da 18, İzmir’de ise 23 güne ulaşabilir. Yüzyılın ikinci yarısında ise bu sayı İstanbul ve Ankara’da 38’e yükselebilir. Antalya ve Konya’da 40, İzmir’de ise 53 günü bulabilir.

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