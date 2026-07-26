İsrail güvenlik kabinesi, Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze Şeridi’ne girişine onay verdi. Toplantıda yapılan oylamada karar alındı. Yetkililer, güç personeline yasal dokunulmazlık tanınacağını belirtti. Birlikler İsrail ordusuyla koordineli şekilde görev yapacak.

AŞIRI SAĞCI BAKAN KARŞI OY KULLANDI

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir oylamada karara karşı çıktı. Güvenlik kabinesi, Refah kenti yakınlarında karargah kurulmasını onayladı. İstikrar gücü Uganda ve Fas’tan yaklaşık 200 personelden oluşacak. İsrail askerleri Sarı Hattı korumaya devam edecek. Hamas silahsızlandırılmazsa çekilme olmayacak.

NETANYAHU ABD'YE GİDECEK

Başbakan Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için ABD’ye gitmeyi planlıyor. UCM’nin tutuklama emrine rağmen endişe duymadığını söyledi. Netanyahu, “Hiçbir şeyden endişe duymuyorum.” dedi. UCM, 21 Kasım 2024’te Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ASKERLER FİLİSTİN KÖYÜNÜ BASTI

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Tal köyünde operasyon düzenledi. Askerler Filistinlilere ve gazetecilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Operasyon, bir gün önceki kanlı çatışmanın ardından geldi. Silahlı yerleşimciler köye girerek Filistinlilere saldırmıştı. Çatışmada öldürülen Filistinliler ve iki İsrail askeri oldu. Netenyahu, Filistinlilere baskın talimatı verdi. Onlarca Filistinli gözaltına alındı. Tel Aviv’de şiddet protesto edildi. Yüzlerce İsrailli “Savaşı durdurun” sloganı attı. Polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, Gazze’de geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladı. Barış Konseyi, Gazze Yürütme Konseyi ve İstikrar Gücü yer alıyor. Barış Konseyi’nin ilk toplantısı 19 Şubat’ta yapıldı. Plan, 70 binden fazla ölüme yol açan saldırıların ardından uygulandı. BM, yeniden imar maliyetini 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.