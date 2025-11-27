İsrail Güçleri Cenin’de Teslim Olan Filistinlileri İnfaz Etti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde meydana gelen olayı, 2 Filistinlinin katledilmesi ile sonuçlandı. Cenin’de bir evi kuşatan İsrail askerlerinin, dışarıya ellerini havaya kaldırarak çıkan 2 Filistinli üzerine ateş açtığı bildirildi. Mısır merkezli bir yayın organının tanık olduğu anlara dair görüntülerde, teslim olan Filistinlilerin evden çıktığı sırada yaşanan olay net bir şekilde kaydedildi.

NAAŞLAR ALIKONDU

Cenin Mülteci Kampı etrafındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerinin Filistinlilerden, buldozerlerle kısmen yıktıkları evin içine doğru tekrar girmelerini istediği görülüyor. Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra, İsrail askerlerinin onlara ateş açtığı anlar kameraya yansıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin ateşi sonucu Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ve Yusuf Ali Yusuf Asaisa (37) adlı Filistinlilerin hayatını kaybettiğini, cenazelerinin de alıkonulduğunu duyurdu.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

İsrail ordusu, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı onaylayarak, bu kişilerin Filistinli gruplarla bağlantılı olduğu iddialarını gündeme getirdi. Söz konusu açıklamada, kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktıkları belirtildi ve İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığını kabul etti. Olayın detayları, teslim olan Filistinlilerin infaz edildiği saldırının incelendiği şeklinde ifade edildi.

İsrailli Bakanın Destek Açıklaması

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail askerlerinin teslim olan 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş ederek infaz etmesini açıkladığı yazılı bir destek mesajı paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Askerler kendilerinden bekleneni yaptılar” ifadesini kullandı.

