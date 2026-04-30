İsrail Güçlerinin Küresel Sumud Filo’suna Saldırısı Tepki Çekti

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’na yapılan İsrail müdahalesi hakkında resmi bir açıklama gerçekleştirdi.

KORSANLIK EYLEMİ

Açıklamada, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir.” denildi. Saldırının, Gazze’deki mazlumların yaşadığı insani dramı ortaya koymaya çalışan bu filo üzerinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, “İsrail’in bu saldırganlığı uluslararası hukuku ve insani değerleri hedef almaktadır, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz.” ifadesine yer verildi. Filo içerisinde bulunan Türk vatandaşları ve diğer yolcuların durumu hakkında ilgili ülkelerle birlikte her türlü girişimin yapıldığı belirtildi.

KATILIMCILARIN PROFİLİ

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırıp, ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de uluslararası sularda 60’ın üzerinde tekne ile yol alıyor ve 39 farklı ülkeden toplam 345 katılımcıyı barındırıyor. Filoda yer alan Türk aktivistlerin isimleri de şu şekilde sıralandı: “Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz.”

FİLOYA GİDEN YOL

Küresel Sumud Filosu, Gazze ablukasını aşmak ve hayati insani yardım ulaştırmak amacıyla 2026 Bahar Misyonu çerçevesinde 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden deniz yolculuğuna başlamıştı. İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki katılımlarla birlikte 60’dan fazla tekne, 26 Nisan’da tekrar Akdeniz’e açıldı. Ancakt, 29 Nisan gecesi, Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından yasa dışı müdahalelerle aktivistleri taşıyan tekne filolarına el konulmaya başlandı.

Filo yetkilileri, teknelerde 39 farklı ülkeden katılımcıların bulunduğunu, aralarında Türklerin de yer aldığını bildirdi. Onlarca gemi ile irtibatın kesildiği ve aktivistlerin durumuna dair sağlıklı bilgiye ulaşılamadığı ifade edildi. Daha önce Eylül 2025’te benzer bir girişimde de yine İsrail ordusu Akdeniz’de yasa dışı müdahalelerde bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.