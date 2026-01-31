İsrail’in Ateşkese Rağmen Gazze’ye Saldırıları Sürüyor

Gazze’de 10 Ekim 2025’te varılan ateşkes anlaşmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçilirken, İsrail’in çeşitli bahanelerle sürdürdüğü saldırılar, Filistinlilerin yaşamını ilgilendiren kayıplara yol açmaya devam ediyor. Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde pek çok farklı noktada saldırılarda bulundu.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’deki yerel hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail’in saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelttiği saldırılarda, sabah saatlerinden bu yana ölen kişi sayısının 19’a ulaştığı bildirildi.

FİLİSTİNLİLERİN KALDIĞI ÇADIRLAR HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin Esda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Saldırıda, Nasır Hastanesi’ndeki sağlık görevlileri, aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığını aktardı.

APARTMAN DAİRESİ DE HEDEF ALINDI

Gazze şehrinin batısında yer alan Rimal Mahallesi’nde, bir apartman dairesine yönelik İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi yaralandı.

POLİS MERKEZİ BOMBALANDI

Açıklamaya göre, ayrıca Han Yunus ve Gazze’nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir polis merkezi hedef alındı. Söz konusu saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Böylece sabah saatlerinden itibaren hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in Han Yunus’taki yerinden edilmiş bir aileye ait çadırı hedef alarak, bu saldırıda aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiği, son saatlerde Gazze’nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısının 6’sı çocuk olmak üzere toplam 19’a çıkması vurgulandı.

“ATEŞKES ANLAŞMASININ AÇIK İHLALİ”

Söz konusu saldırıların “canice bir suç” olduğu ifade edilerek, sivillerin ve özellikle çocukların bulunduğu çadırların hedef alınmasının ateşkes anlaşmasının “yeniden ve açık biçimde ihlali” anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasının imzalanmasından yaklaşık 4 ay sonra dahi Gazze’de saldırılar gerçekleştirmesinin, anlaşmayı kasıtlı bir şekilde geçersiz kılmaya yönelik çaba olduğu vurgulandı.

“TOPLU YOK ETME POLİTİKALARI SÜRÜYOR”

Hamas açıklamasında, sivillerin sığındıkları çadır kamplarının hedef alınmasının, İsrail yönetiminin Gazze’ye yönelik “toplu yok etme politikasını” sürdürdüğünün bir göstergesi olduğu belirtildi.

ABD’YE SALDIRILARIN DERHAL DURMASI YÖNÜNDE ÇAĞRI

Ayrıca, ateşkes anlaşmasının garantörleri olan ülkeler ve ABD yönetimi ile, İsrail’in saldırılarının derhal durdurulması ve anlaşma hükümlerinin herhangi bir oyalama ya da kaçınma olmaksızın uygulanmasının sağlanması yönünde çağrıda bulunuldu.

GAZZE’DE CAN KAYBI 72 BİNE DAYANDI

Gazze’de 10 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin başından bu yana, İsrail’in saldırılarında 509 kişinin yaşamını yitirdiği, 1405 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 71.769’a, yaralı sayısı ise 171.480’in üzerine çıktı.